 Українську спортсменку відправили на самоізоляцію у Токіо | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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Українську спортсменку відправили на самоізоляцію у Токіо

Сьогодні 14:39 504 0
Українка не може нормально готуватися до виступу на Олімпіаді
Українську спортсменку відправили на самоізоляцію у Токіо
#Ус, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Представницю України на Олімпіаді-2020 на гребному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію після прильоту в Токіо.

Про це повідомила сама спортсменка.

"Вихідні і ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул - Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, у деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на COVID.

Тепер, незважаючи на те, що ми вакциновані і щоранку здаємо негативні тести, ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок. Не такими я уявляла Олімпійські ігри. Але це сучасні реалії", - зазначила Ус.

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