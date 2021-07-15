Українську спортсменку відправили на самоізоляцію у Токіо

Представницю України на Олімпіаді-2020 на гребному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію після прильоту в Токіо.

Про це повідомила сама спортсменка.

"Вихідні і ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул - Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, у деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на COVID.

Тепер, незважаючи на те, що ми вакциновані і щоранку здаємо негативні тести, ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок. Не такими я уявляла Олімпійські ігри. Але це сучасні реалії", - зазначила Ус.