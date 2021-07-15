Спортсменка з Росії розкритикувала одяг команди РФ для Олімпійських ігор

Устінова запропонувала оцінити форму російської команди

Джерело - Чемпіон.

Російська плавчиха Дар'я Устінова не купила б одяг, який видали спортсменам з РФ для участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Про це заявила сама спортсменка.

"Нещодавно отримали Олімпійську екіпіровку. Пропоную вам оцінити її в коментарях. Тільки чесно. Я б не купила нічого з цієї колекції", - зазначила Устінова.

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Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня. Через допінговий скандал спортсмени з РФ будуть виступати під нейтральним прапором, а замість гімну Росії буде звучати Перший концерт Петра Чайковського.

Раніше, у збірній Росії з регбі, яка прибула в Токіо, виявили коронавірус.