Відповідальність найвища. Лукашенко провів білоруських спортсменів на Олімпійські ігри

На Олімпійських іграх в Токіо перед білоруськими спортсменами буде величезна відповідальність.

Про це заявив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко на урочистих проводах білоруської спортивної делегації.

"..... Ця боротьба завжди була важкою. Упевнений, що цього разу буде ще важче. Хочу відразу налаштувати вас на те, що ваші спортивні досягнення - це не тільки особистий тріумф. Сьогодні вони є будуть з іншим присмаком, аж до політики. Хоча спорт давно вже став розмінною картою в політиці, на жаль.

Ваші успіхи повинні стати відповіддю тим людям, які спочатку взяли від країни все, що можна, а тепер бажають їй і вам поразки. Відповіддю тим державам, які душать або намагаються задушити нас санкціями. Відповідальність найвища. Безумовно, ви все розумієте .... "