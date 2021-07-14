Мак-Грегор відсторонений від боїв до кінця року

Джерело - Чемпіон.
Ірландський боєць Конор Мак-Грегор відсторонений за медичними показаннями за підсумками бою з Дастіном Пуар'є.
Про це повідомляє журналіст Ел Доусон.
Конор Мак-Грегор був відсторонений за станом здоров'я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає ортопедичний дозвіл на бій. Мінімальна дискваліфікація - шість тижнів, і відсутність контактів (спарингів) до початку-середини серпня, згідно з вимогами регулятора бойових видів спорту MMA.
Раніше повідомлялося, що Мак-Грегор успішно переніс операцію.