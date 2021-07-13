Хабіб: Не вірю, що Конор повернеться на вершину

Проте ірландець корисний для UFC, на думку росіянина

Джерело - ABC.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор знаходиться у хорошому віці, проте вже не має шансу повернутися на колишній рівень.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов.

"Гроші та слава показують, хто ти є. Є думка, що вони змінюють людей, але це не так. Я бачив багато твіттів у підтримку Конора. Як ви можете його підтримувати, коли діти, молоде покоління стежать за ним і дивляться ММА?", - сказав боєць.

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"Не вірю, що він повернеться на вершину. Конор знаходиться в хорошому віці, але з огляду на, що сталося з його головою і ногами, з цим хлопцем покінчено. Проте, він корисний UFC", - підсумував Нурмагомедов.

Нагадаємо, Пуар'є технічним нокаутом переміг Мак-Грегора на UFC 264.