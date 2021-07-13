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Навколо спорту

В обіг запущена Олімпійська марка, присвячена Іграм-2020 в Токіо

Сьогодні 08:55 178 0
Ця процедура стала невід’ємною традицією урочистих проводів збірної
В обіг запущена Олімпійська марка, присвячена Іграм-2020 в Токіо
#Олімпіада

Джерело - НОК України.

Під час телемарафону урочистих проводів Національної збірної команди України на Ігри XXХII Олімпіади в Токіо відбулась церемонія спецпогашення марки, випущеної Укрпоштою на честь українських олімпійців.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Символічна процедура передбачає погашення спеціальним поштовим штемпелем поштових конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам'ятних подій. Вона вже давно стала невід’ємною традицією урочистих проводів збірної та має особливе значення для філателістів, які збирають ювілейні марки та конверти.

До участі у заході долучилися президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, Міністр молоді та спорту України, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

З 11 липня марка вводиться в обіг накладом 140 тисяч примірників та вважається дійсною для сплати послуг з пересилання письмової кореспонденції.  Її номінал становить 17 грн.

Дизайн марки, конверту та штемпеля Перший день, за підтримки фахівців НОК України, розробила українська дизайнерка Марія Куц.

Відзначимо, випуск Олімпійської марки - традиційний атрибут Ігор. Першу її серію світ побачив ще під час Ігор першої Олімпіади сучасності, яка відбулась у 1896 році.

Від самого проголошення Незалежності, напередодні кожних літніх та зимових мультиспортивних стартів чотириріччя, Національний олімпійський комітет України спільно з Укрпоштою виготовляє Олімпійські марки.

На поштовій марці зразка-2021 представлено сонячний диск на тлі гори Фудзіяма, стилізовані під мистецтво оригамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту та логотип Національного олімпійського комітету України. Конверт та поля маркового аркуша прикрашені традиційними українськими та японськими символами – гронами калини та квітами сакури.

Придбати поштову марку, присвячену Іграм XXХII Олімпіади в Токіо можна у  відділеннях Укрпошти.

Раніше, збірна України представила нову олімпійську форму.

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