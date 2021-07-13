 Місія вкрасти мрію або як жонглюють олімпійськими ліцензіями | Веслування | Champion.com.ua
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Місія вкрасти мрію або як жонглюють олімпійськими ліцензіями

Сьогодні 17:34 7637 2
Скандал в українському спорті
Місія вкрасти мрію або як жонглюють олімпійськими ліцензіями

Джерело - Чемпiон.

Зовсім нещодавно у Дніпрі завершився Кубок України пам’яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської. Він став першим відбором в Олімпійську збірну України, а це мрія усіх спортсменів.

Але, на жаль, не обійшлося без скандалу.

Українські байдарочниці за підсумками виступу на дистанціях 500 і 200 м визначили п’ятірку найкращих, яка і увійшла у склад олімпійської збірної.

Якщо подивитися офіційні протоколи змагань, і інформацію, яка є на сайті федерації, то здається все зрозуміло:

"Ліцензії отримали дві учасниці Ріо-2016 в особі Повх і Тодорової, а також три дебютантки – Кукліновська, Юрійчук і Кічасова-Скорик. Танько – запасна".

Але тільки полтавка Танько Діана (яка буде резервісткою) не згодна із суддями і вважає, що вона має бути в основній команді. І не безпідставно:

"Коли я дізналася результати, то звісно засмутилася, але прийняла цей факт "сама програла, сама винна". А коли повернулася додому то побачила в результатах, що я програла майже 2,5 секунди. Подивившись трансляцію, я розумію, що там і близько немає такого відставання. З цим відео я пішла до  спеціаліста, який розбив відео по кадрах і дійсно відставання складає 0,7 секунди, а це усе міняє".

Річ у тім, що "олімпійську п'ятірку" визначають за сумою двох заїздів 500 і 200 метрів. На 500 метрівці Танько виграла у Кічасова-Скорик з різницею у 1,4 секунди.

А от на 200-метровій дистанції у протоколі зазначено різницю у 2.41 секунди, але уже на користь уже іншої спортсменки.

Якщо провести не складні математичні дії, то за протоколами різниця між веслувальницями 0,83 секунди на користь Кічасова-Скорик, а от за відеотрансляцією перевагу має Танько у 0,53 секунди. Як так вийшло, що результати не зовсім коректні поки що загадка.

Але федерація матиме змогу усе пояснити, адже юристи Діани Танько уже підготували офіційного листа, де б хотіли почути версію суддів.

Відзначимо, що інтереси Танько представляє відомий спортивний юрист Юрій Юрченко.

"В основі олімпійського ідеї лежить прагнення людини до особистої досконалості, до максимально доступного розвитку своїх здібностей, до рекордних досягнень. І тому мені важливий справедливий результат змагань.  Робити висновки, чому був зафіксований не точний результат я не маю права і це не є в моєї компетенції", - говорить Діана Танько.

Чим закінчиться ця справа ми дізнаємося уже зовсім скоро, адже Олімпіада не за горами. 

Відеодокази можна переглянути за посиланням.

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