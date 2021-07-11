Беленюк: Можливо, завершу професійні виступи після Олімпіади в Токіо

Борець виступить від України на Олімпійських іграх в Японії

Український борець греко-римського стилю і народний депутат України Жан Беленюк не виключив, що завершить професійну спортивну кар'єру після Олімпіади.

Про це заявив сам борець.

"Це дуже важливі змагання для кожного українського спортсмена. З минулих Ігор пройшло не 4 роки, а вже 5. Ми вже дуже скучили. Сподіваємося, що Олімпіада відбудеться. Дай бог, щоб українська збірна добре проявила себе. Це важлива точка в кар'єрі кожного спортсмена. Після Олімпіади якась частина спортсменів завершить свої професійні виступи. Можливо, і я теж. Подивимося", - сказав Беленюк.

Беленюк виступить від України в греко-римській боротьбі на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Жан є срібним призером Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро. Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

Раніше, Беленюк прокоментував заборону збірній України їхати на ЧС в Москву.