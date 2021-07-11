Мак-Грегор: Це ще не кінець

Дастін Пуар'є здобув перемогу над Конором Мак-Грегором в рамках UFC 264.

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Ірландець відразу після бою прокоментував свою поразку.

"Це ще не кінець. Якщо мені доведеться побитися з ним на вулиці, значить буде так. Мені начхати. Ти не ламав мені ногу своїм ударом. Я перевірив. Твоя дружина в моєму списку. Гей, крихітко, дай мені відповідь на повідомлення. До біса Дастіна", - сказав ірландець.