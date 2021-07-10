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У допінг-пробах чотирьох російських важкоатлетів знайшли заборонені речовини

Вчора 21:39 869 0
Імена важкоатлетів не розкриваються
У допінг-пробах чотирьох російських важкоатлетів знайшли заборонені речовини
#Росія, #допінг

Джерело - championat.com.

У допінг-пробах чотирьох спортсменів, які виступали на чемпіонаті Росії з важкої атлетики в Ханти-Мансійську, знайшли заборонені речовини. 

Про це заявив президент Федерації важкої атлетики Росії Максим Агапітов.

"Якщо ми не приймемо серйозних заходів, постраждає вся важка атлетика. Не всі регіони розуміють серйозність ситуації і усвідомлюють відповідальність. Це неповага не тільки до ФТАР, але і до президента країни, державі і т.д. Ще раз закликаю всіх бути єдиними і слідувати курсом ФТАР! Спасибі всім, хто це зробив", - зазначив Агапітов.

Імена важкоатлетів не розкриваються. В результаті федерації-порушники на рік втратили акредитацій.

Раніше за порушення антидопінгових правил на чотири роки був дискваліфікований срібний призер чемпіонату Росії з важкої атлетики 2015 року Марат Нізамутдінов.

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