Мак-Грегор: Хабіб втік зі спорту як маленький щур

Ірландець висловив все, що думає про Нурмагомедова

Джерело - BT Sport.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Мак-Грегор негативно ставиться до рішення колишнього володаря титулу в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова залишити спорт.

Про це заявив сам ірландський боєць.

"Якщо чесно, я плювати хотів на цього хлопця. Нурмагомедов нічого не дав спорту - він втік, як маленький щур! Три перемоги після того, як отримав пояс, і втрата віри в себе ... Ось і все", - заявив Мак-Грегор.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Нурмагомедов достроково переміг Мак-Грегора. У жовтні 2020 року дагестанець оголосив про завершення кар'єри після перемоги над Джастіном Гетжі. Офіційно своє рішення він підтвердив в березні поточного року.

Раніше, Мак-Грегор вдарив Пуар'є на дуелі поглядів.