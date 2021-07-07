Джерело - noc-ukr.org.
Україну на іграх в Токіо буде представляти 158 олімпійців у 25 видах спорту.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
Відзначимо, що серед представників гімнастики немає Олега Верняєва, який на Іграх в 2016 році взяв золото і срібло. Верняєв був відсторонений від змагань ще з січня (ймовірно, через допінг), але ніякої нової інформації з того часу не з'явилося.
У складі тенісної збірної на Ігри відправиться Даяна Ястремська, якій тільки недавно вдалося домогтися права повернутися в грі після допінгової справи.
Наші спортсмени виступатимуть у:
бадмінтоні,
боксі,
боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській,
важкій атлетиці,
велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк),
веслуванні академічному,
веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі),
гімнастиці спортивній,
гімнастиці художній,
дзюдо,
карате,
кінному спорті,
легкій атлетиці,
плаванні,
плаванні артистичному,
стрільбі з лука,
стрільбі кульовій,
стрибках у воду,
стрибках на батуті,
сучасному п’ятиборстві,
тенісі,
тенісі настільному,
тріатлоні,
фехтуванні.
З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням: