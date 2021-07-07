Олімпійські ігри стартують 23 липня Олімпіада

Україну на іграх в Токіо буде представляти 158 олімпійців у 25 видах спорту.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Відзначимо, що серед представників гімнастики немає Олега Верняєва, який на Іграх в 2016 році взяв золото і срібло. Верняєв був відсторонений від змагань ще з січня (ймовірно, через допінг), але ніякої нової інформації з того часу не з'явилося.

У складі тенісної збірної на Ігри відправиться Даяна Ястремська, якій тільки недавно вдалося домогтися права повернутися в грі після допінгової справи.

Наші спортсмени виступатимуть у:

бадмінтоні,

боксі,

боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській,

важкій атлетиці,

велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк),

веслуванні академічному,

веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі),

гімнастиці спортивній,

гімнастиці художній,

дзюдо,

карате,

кінному спорті,

легкій атлетиці,

плаванні,

плаванні артистичному,

стрільбі з лука,

стрільбі кульовій,

стрибках у воду,

стрибках на батуті,

сучасному п’ятиборстві,

тенісі,

тенісі настільному,

тріатлоні,

фехтуванні.

З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням: