Рижикова відреагувала на встановлення національного рекорду

На етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 31-річна Анна Рижикова встановила історичний результат.

Українська спортсменка пробігла дистанцію 400 метрів з бар'єрами, вибігши з 53 секунд - 52.96 секунд на фініші, що стало новим національним рекордом.

“Досі не вірю, що мені вдалося встановити національний рекорд, це було дуже неочікувано. Був дуже крутий забіг, сильна конкуренція і це сприяло такому високому результату. Так, я знала, що готова бігти по особистому рекорду, але щоб аж настільки. Дякую всім, хто за мене вболівав та підтримував, це дуже круто", - розповіла Рижикова.