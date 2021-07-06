Спортсменка порушила антидопінгові правила

Чемпіонка Росії серед молоді в бігу на 400 метрів Софія Шевніна дискваліфікована на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє РУСАДА.

20-річна спортсменка дискваліфікована за порушення п. 4.1 (Наявність забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у спортсмена") і п. 4.2 ("Використання або спроба використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу) загальноросійських антидопінгових правил.

20-річна Шевніна спеціалізується в бігу на 400 м. У 2019 вона перемагала на молодіжному чемпіонаті Росії (U-20) з легкої атлетики.

Дискваліфікація відраховується з 28 січня 2021 року.

Раніше, російського легкоатлета дискваліфікували на шість років.