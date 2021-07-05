Офіційної інформації про причини смерті немає

На 24-у році життя загинув воротар Коламбуса і збірної Латвії Матісс Ківленіекс.

Про це повідомляє офіційний сайт Латвійської хокейної федерації.

"Висловлюємо глибокі співчуття родичам, друзям і колегам воротаря збірної Латвії Матісса Ківленіекса в зв'язку з його передчасним відходом. Його бійцівський дух і ставлення до роботи служили справжнім зразком в спорті! Відхід Матісса - велика втрата не тільки для латвійського хокею, а й для всієї нації", - сказано в повідомленні.

Офіційної інформації про причини смерті немає. Як зазначає Delfi, до загибелі спортсмена міг привести трагічний інцидент. У повідомленні Apollo.lv йдеться про подію з піротехнікою.

Нагадаємо, у ДТП загинула українська рекордсменка.