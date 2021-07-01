У Мак-Грегора виявили інфекцію за декілька днів до бою з Пуар’є

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Конор Мак-Грегор бореться зі стафілококом за кілька днів до бою з Дастіном Пуар’є на UFC 264.

Про це повідомляє BJPenn.

Уболівальники на останньому фото ірландця помітили інфекцію на лікті.

"Рана може виявитися просто неприємною подряпиною, ми на це сподіваємося.

Якщо Мак-Грегор дійсно має справу зі стафілококом, це може не тільки поставити під загрозу його майбутній бій, але і перешкодити його здібностям в ніч бою", - пише видання BJPenn.