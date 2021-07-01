У Мак-Грегора виявили інфекцію за декілька днів до бою з Пуар’є

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Конор Мак-Грегор бореться зі стафілококом за кілька днів до бою з Дастіном Пуар’є на UFC 264.
Про це повідомляє BJPenn.
Уболівальники на останньому фото ірландця помітили інфекцію на лікті.
"Рана може виявитися просто неприємною подряпиною, ми на це сподіваємося.
Якщо Мак-Грегор дійсно має справу зі стафілококом, це може не тільки поставити під загрозу його майбутній бій, але і перешкодити його здібностям в ніч бою", - пише видання BJPenn.
Третій бій Мак-Грегор - Пуар’є відбудеться 10 липня.