 Публічні виступи українських спортсменів мають бути державною мовою - Кремінь | Інше | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Публічні виступи українських спортсменів мають бути державною мовою - Кремінь

Сьогодні 17:44 482 0
Уповноважений із захисту державної прокоментував виступи українських спортсменів
Публічні виступи українських спортсменів мають бути державною мовою - Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Публічні виступи, коментарі чи пресконференції українських спортсменів мають бути державною мовою.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях - приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу. Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань. Мусимо визнати: шанувальники українського спорту передовсім володіють українською, і це стосується як наших співгромадян, так і закордонних українців. Але це жодним чином не обумовлює важливості володіння іншими мовами світу, поширеними у спорті високих професійних досягнень.
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Спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім. Провідні спортсмени - це не про конкретну особу чи збірну, а насамперед про імідж, авторитет і репутацію країни в цілому. Тому чим вище рівень змагань, чим яскравіша боротьба за перемогу, тим голосніше звучить Україна, збільшується увага до її історії, традицій, спортивних досягнень. Значною мірою це впливає на консолідацію суспільства, нашу міжнародну підтримку в умовах війни, зміцнення національних інтересів у світі.
На жаль, на думку експертів, спорт залишається однією з найбільш зросійщених сфер публічного життя, внаслідок чого маємо непоодинокі приклади використання відомими спортсменами російської мови в інтерв’ю, публічних виступах чи коментарях. Трапляються випадки, коли мова спілкування спортсменів під час змагань призводить до конфліктів, що отримують суспільний резонанс.
З метою неухильного дотримання мовного законодавства, всебічний захист і розвиток української мови, а також задля попередження порушення прав громадян України ми повторно надали рекомендації всім без виключення спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам, які мусять провести роз’яснювальну роботу задля виправлення ситуації", - відзначив Кремінь.
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