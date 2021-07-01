Джерело - Чемпіон.

Український боєць MMA Ярослав Амосов зустрівся зі скандальним російським репером Бастою. Здається, Басті подоюаються українські бійці. На концерті в Києві він виступав у футболці, яку йому подарували Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Непереможений український боєць Ярослав Амосов (26-0) став чемпіоном Bellator, перемігши титулованого бразильця Дугласа Ліму.

Нагадаємо, в 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через порушення Закону та підтримку анексії Криму. Проте нещодавно заборону було скасовано і репер дає концерти в містах України.