 Український боєць Ярослав Амосов зустрівся зі скандальним російським репером | ММА | Champion.com.ua
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Ярослав Амосов зустрівся зі скандальним російським репером

Сьогодні 12:53 145 0
Ярослав Амосов зустрівся зі скандальним російським репером

Джерело - Чемпіон.

Український боєць MMA Ярослав Амосов зустрівся зі скандальним російським репером Бастою. Здається, Басті подоюаються українські бійці. На концерті в Києві він виступав у футболці, яку йому подарували Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Непереможений український боєць Ярослав Амосов (26-0) став чемпіоном Bellator, перемігши титулованого бразильця Дугласа Ліму.

Нагадаємо, в 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через порушення Закону та підтримку анексії Криму. Проте нещодавно заборону було скасовано і репер дає концерти в містах України.

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