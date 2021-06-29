Етап в Осло один із чотирьох, який присвячений підготовці до Олімпійських Ігор

Четвертий етап Діамантової ліги - найбільшого комерційного легкоатлетичного турніру - відбудеться у норвезькому Осло.

У програмі четвертого етапу Діамантової ліги 14 дисциплін. Вони відбудуться у четвер, 1 липня.

На етапі в Осло виступлять три українські легкоатлетки. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (400 метрів з бар'єрами), а також Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).

Для Бех-Романчук та Рижикової змагання в Осло стануть другими у сезоні Діамантової ліги. А ось Вікторія Ткачук виступить на них уперше.

Нагадаємо, Діамантова ліга скасувала два етапи в Китаї.