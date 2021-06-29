Український спортсмен не виконав олімпійський норматив, необхідний для змагань на турнірі.

Олімпійський призер зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко не візьме участь на Іграх у Токіо.

Бондаренко повернувся до виступів на змаганнях на чемпіонаті України. Перед цим він не змагався півтора року.

На чемпіонаті України 31-річний стрибун виконати поставлену перед собою задачу не зміг, взявши лише позначку у 2.26 метри. У Бондаренка ще було дві можливості, щоб виконати норматив (взяти висоту 2.33 метри) - Меморіал Лонського, а також Всеукраїнські змагання з легкої атлетики.

Однак жодною із можливостей олімпійський призер Ріо не скористався. На Меморіалі Лонського Бондаренко не взяв навіть висоту 2.10 метри, хоча розпочав виступи на турнірі останнім.

На Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики Бондаренко виступив краще. Висоту 2.10 метри він взяв з першої спроби, після чого, пропустивши 2.15 м, взяв 2.20 метри з другої спроби.

Після взятої висоти 2.20 метри Бондаренко продовжив виступи на 2.28 метри. Однак і її бронзовий призер Ігор взяти не зміг - жодну із трьох спроб стрибун не реалізував.

Таким чином, Богдан Бондаренко не виступить на Олімпіаді в Токіо.