У Росії силовики убили президента федерації тайського боксу

У Ярославській області Росії силовиками убито президента місцевої федерації тайського боксу Євгена Марєєва.

Про це повідомляє ТАСС.

В Австралії сталася смертельна аварія під час гонки в пустелі

За даними МВС, 58-річний чоловік на ґрунті особистої неприязні вистрілив в свого знайомого, якого згодом госпіталізували. Підозрюваний втік з місця злочину. Та силовики знайшли його в одному з будинків. Чоловік забарикадувався і почав стріляти по співробітниках СОБР. Силовики "неодноразово" пропонували підозрюваному "скласти зброю і здатися", але він не став цього робити. В результаті чоловіка "знешкодили вогнем", він помер на місці.