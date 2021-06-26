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12 важкоатлетів з Росії отримали покарання за допінг

Сьогодні 14:32 364 0
Російських спортсменів покарали за допінг
12 важкоатлетів з Росії отримали покарання за допінг

Джерело - segodnya.ua.

Тривають допінгові розслідування стосовно російських важкоатлетів.

Про це повідомляє пресслужба IWF.

12 російських штангістів отримали багаторічні дискваліфікації за вживання заборонених препаратів, стосовно ще вісьмох спортсменів ведуться розгляди.  У їх числі олімпійська чемпіонка Сливенко

У  звіті про порушення антидопінгових правил у Міжнародній федерації важкої атлетики (IWF), опублікованому Міжнародним агентством допінг-тестування (ITA), представлені результати розслідувань з 2009 по 2019 рік.

Дискваліфікацію на чотири роки отримали:

1. Дворазовий чемпіон світу і Європи, призер Олімпіади Руслан Албегов (+105 кг)
2. Дворазовий чемпіон Європи Олег Чен (69 кг)
3. Дворазовий чемпіон Європи Давид Беджанян (105 кг)
4. Чемпіон Європи Адам Маліга (94 кг)
5. Магомед Абуєв (+105 кг)
6. Чингіз Могушков (+105 кг)
7. Єгор Клімонов (96 кг)
8. Чемпіонка світу і Європи Тіма Туріева (63 кг)
9. Юлія Коновалова (75 кг)

Триразова чемпіонка світу Надія Євстюхіна (75 кг) відсторонена від спорту на два роки. Максим Шейко і Дмитро Лапиков (обидва – 105 кг) – на шість і вісім років відповідно.

Розгляд справ все ще ведеться стосовно дворазового чемпіона Європи Андрія Деманова (94 і 105 кг), Рінати Кірєєвої (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Фелікса Халібекова (62 кг), чемпіонки світу Світлани Шимкової (69 кг), Тетяни Алєєвої (63 кг), Катерини Катиної (96 кг) та олімпійської чемпіонки і триразової чемпіонки світу Оксани Сливенко (69 кг).

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