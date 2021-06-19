Збірна України вийшла до Суперфіналу Євроліги-2021

Збірна України зіграє у Суперфіналі Євроліги-2021

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу завершила відбірний турнір Євроліги-2021 поразкою збірній Португалії.

Основний час матчу завершився з рахунком 3:3. Додаткові три хвилини переможця також не виявили, і команди змушені були пробивати пенальті. Дмитро Медвідь та Андрій Пашко не схибили, а от удари Максима Войтока та Олександра Корнійчука парирував голкіпер. Португальці ж реалізували усі свої спроби.

Збірна України із трьома очками посіла друге місце у відбірній групі А і незалежно від результатів матчів, що залишилися, забезпечила собі участь у Суперфіналі Євроліги-2021, який проходитиме 8—12 вересня у португальському містечку Фігейра-да-Фош.

Євроліга-2021 - Відбірний турнір

Дивізіон А. Група А

3 тур, 19 червня

Португалія — Україна 3:3, по пенальті — 4:2

Голи: 0:1 - 4 Войтенко, 0:2 - 21 Войтенко, 1:2 - 24 Коїмбра, 2:2 - 29 Мартінс, 2:3 - 32 Брільянте (автогол), 3:3 - 33 Мартінс

Україна: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Сіренко, Заворотний, І. Борсук, Зборовський, Пачев, Войток, Корнійчук, Щериця, Пашко, Макеєв, Медвідь, Войтенко, Глуць

Раніше, збірна України обіграла Азербайджан у відборі до Суперфіналу Євроліги-2021.