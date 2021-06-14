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Україна завоювала три ліцензії з карате на Олімпіаду

Сьогодні 16:55 138 0
На першому олімпійському турнірі з карате виступлять три українці
Україна завоювала три ліцензії з карате на Олімпіаду
#Україна

Джерело - suspilne.media.

У Парижі відбувся світовий олімпійський ліцензійний турнір, де були розіграні по три ліцензії у кожній ваговій категорії.

Про це повдіомляє Суспільне.

Перед початком відбіркового турніру в Парижі два українці гарантували собі виступи на Олімпіаді. Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна відібралися на Ігри у Токіо через світовий рейтинг у своїх вагових категорій.

На одну ліцензію стало більше в України за підсумками турніру в Парижі: Аніта Серьогіна посіла друге місце у ваговій категорії до 61 кг.

Таким чином, Україна здобула три ліцензії у карате на Олімпіаду-2020. Олімпіада у Токіо стане першою в історії для карате.

Україну на Олімпійських іграх представлятимуть:

Жінки: Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг)

Чоловіки: Станіслав Горуна (до 75 кг)

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