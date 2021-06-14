Україна завоювала три ліцензії з карате на Олімпіаду

Джерело - suspilne.media.
У Парижі відбувся світовий олімпійський ліцензійний турнір, де були розіграні по три ліцензії у кожній ваговій категорії.
Про це повдіомляє Суспільне.
Перед початком відбіркового турніру в Парижі два українці гарантували собі виступи на Олімпіаді. Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна відібралися на Ігри у Токіо через світовий рейтинг у своїх вагових категорій.
На одну ліцензію стало більше в України за підсумками турніру в Парижі: Аніта Серьогіна посіла друге місце у ваговій категорії до 61 кг.
Таким чином, Україна здобула три ліцензії у карате на Олімпіаду-2020. Олімпіада у Токіо стане першою в історії для карате.
Україну на Олімпійських іграх представлятимуть:
Жінки: Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг)
Чоловіки: Станіслав Горуна (до 75 кг)