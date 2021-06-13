У Києві загинув відомий тренер

Джерело - Чемпiон.

У Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий тренер з бодібілдингу Руслан Акіжанов.

Про смерть Акіжанова внаслідок аварії повідомили на сторінці Національної федерації бодібілдингу України у Facebook.

ДТП сталася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Симона Петлюри.

Попередньо відомо, що таксист на Hyundai почав повертати на вулицю Петлюри тієї миті, коли Акіжанов на мотоциклі їхав бульваром Шевченка в бік площі Перемоги. Не встигнувши зреагувати на маневр водія, мотоцикліст зачепив машину. У чоловіка залишилося четверо дітей: старшій дочці спортсмена від першого шлюбу 26 років, а трьом дівчаткам від другого – 12 років, 3 і 1 рік.