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Навколо спорту

У Києві загинув відомий тренер

Сьогодні 18:25 625 0
У Києві загинув відомий тренер

Джерело - Чемпiон.

У Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий тренер з бодібілдингу Руслан Акіжанов. 

Про смерть Акіжанова внаслідок аварії повідомили на сторінці Національної федерації бодібілдингу України у Facebook.

ДТП сталася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Симона Петлюри.

Попередньо відомо, що таксист на Hyundai почав повертати на вулицю Петлюри тієї миті, коли Акіжанов на мотоциклі їхав бульваром Шевченка в бік площі Перемоги. Не встигнувши зреагувати на маневр водія, мотоцикліст зачепив машину. У чоловіка залишилося четверо дітей: старшій дочці спортсмена від першого шлюбу 26 років, а трьом дівчаткам від другого – 12 років, 3 і 1 рік.

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