Стрибки з трампліна на лижах включені у програму літніх Європейських Ігор

Програму Європейських Ігор доповнять стрибки з трампліна

Програма наступних Європейських Ігор, що відбудуться у 2023 році буде розширена на зимовий вид спорту - стрибки з трампліна.

Про це повідомив директор Міжнародної федерації лижного спорту Сандро Пертіле.

Стрибки з трампліна є олімпійським зимовим видом спорту, а головні турніри відбуваються саме у цей час року. Проте тепер їх планують провести влітку на Європейських Іграх.

У 2023 році Європейські Ігри відбудуться у Польщі. Зважаючи на популярність виду спорту в Польщі, саме на ці змагання будуть вперше введені стрибки з трампліна у літню програму.

"Ми з нетерпінням чекаємо на наші літні змагання зі стрибків з трампліна на Європейських Іграх-2023. Упевнений: нашим спортсменам дуже сподобається змагатися на турнірі такого рівня влітку під час нашої серії [гран-прі]. Без сумніву, це будуть пам'ятні змагання для усіх", - відзначив Пертіле.

Очільник комісії з координації Європейських Ігор Хасан Арат також підтвердив, що стрибки з трампліна будуть включені у програму на 2023 рік. І наголосив, що в організації вирішили піти назустріч господарям змагань, які попросили включити цей вид спорту у літню програму.