10-річна українка перемогла на світовому чемпіонаті

Колєннікова перемогла німкеню з рахунком 3:2

10-річна мешканка Жовкви Діана Колєннікова перемогла на престижному світовому тенісному турнірі у Чехії.

Про це повідомляє управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Міжнародний турнір з настільного тенісу серії WTT Youth Contender триває у Чехії. У вівторок, 8 червня, відбувся турнір серед дівчат до 11 років. Переможницею турніру стала 10-річна Діана Колєннікова. У фіналі вона здобула перемогу 3:2 над німкенею Жозефіною Нойман.

Діана Колєннікова мешкає у Жовкві, що на Львівщині. Її тренером є паралімпійський чемпіон Віктор Дідух.

Діана Колєннікова вважається найсильнішою тенісисткою України у своїй віковій категорії. На останньому національному чемпіонаті у складі збірної Львівщини дівчина завоювала одразу шість медалей, три з яких – золоті.