 Визначився суперник збірної України у півфіналі Золотої Євроліги | Волейбол | Champion.com.ua
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Визначився суперник збірної України у півфіналі Золотої Євроліги

Сьогодні 19:24 187 0
Українці зіграють з Бельгією
Визначився суперник збірної України у півфіналі Золотої Євроліги
#Україна, #Бельгія

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 7 червня, відбулось жеребкування вирішальних матчів Золотої Євроліги з волейболу 2021 року серед чоловіків та жінок.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України під керівництвом латвійського тренера Угіса Крастіньша стала переможцем групи В і достроково вийшла до Фіналу чотирьох. У квартеті найсильніших також опинились переможець групи А збірна Естонії, переможець групи С збірна Туреччини і господарі турніру волейболісти Бельгії.

Саме з бельгійцями випав жереб зіграти нашій команді у півфіналі. Цікаво, що попередня зустріч суперників була на чемпіонаті Європи 2019 року в 1/8 фіналу. До речі, тоді гра також проходила у Бельгії в місті Антверпен і завершилася перемогою збірної України з рахунком 3:2.

В другому півфіналі зіграють Туреччина та Естонія. Обидва матчі будуть в суботу 19 червня.

У жінок фінальний турнір пройде в Болгарії. Збірна цієї країни грала з Україною в групі В і двічі перемогла з рахунком 3:0. Разом з господарками Фіналу чотирьох за головний приз турніру також поборються переможці груп А і С відповідно Іспанія та Чехія, а також краща серед команд, які посіли другі місця збірна Хорватії.

Тут півфінальні пари, матчі яких також пройдуть 19 червня, виглядають так:

Іспанія - Хорватія

Болгарія - Чехія

Фінали та ігри за 3 місця відбудуться у неділю 20 червня. 

Додамо, що з чоловічого квартету три збірні - Естонія, Україна і Туреччини - вже перемагали в Золотій Євролізі, причому всі в період з 2016 по 2019 роки. Бельгія вигравала просто Євролігу у 2013 році.

У жінок такого успіху досягали збірні Болгарії (2018 рік) і Чехії (2019 рік).

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