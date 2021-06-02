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Навколо спорту

Японія розпочала COVID-вакцинацію олімпійців

Сьогодні 15:25 158 0
Вакцинацію спортсменів планують завершити до 20 липня
Японія розпочала COVID-вакцинацію олімпійців
#Японія, #Токіо

Джерело - ukrinform.ua.

Японські спортсмени і персонал, які готуються взяти участь в Іграх в Токіо, почали отримувати вакцини проти коронавірусу. 

Про це повідомляє NHK.

Команди, що беруть участь у Токійській Олімпіаді і Паралімпіаді, безкоштовно вакцинуються з використанням вакцин, які виготовлені Pfizer та іншими фармацевтичними компаніями.

Японський олімпійський комітет визначив, що в цілому вакцинацію можуть пройти близько 1,6 тис. осіб, з урахуванням спортсменів, які включені чи можливо будуть включені до складу національної збірної, а також їх тренерів і обслуговуючий персонал.

Вакцинація почалася у вівторок в Національному тренувальному центрі в Токіо.

Близько 200 спортсменів і співробітників, що представляють шість видів спорту, були щеплені в перший день. Японський олімпійський комітет планує завершити вакцинацію приблизно 20 липня.

За даними АР, Японія прагне вакцинувати 36 млн літніх людей до кінця липня. Близько 70% населення не буде щеплено. Для цього незабаром починають введення 1 мільйона доз в день. У цей час у Японії проводиться тільки 500 тис вакцинацій на день.

Ігри в Токіо повинні відбутися з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, понад 80% жителів Японії виступають проти Олімпійських ігор в Токіо.

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