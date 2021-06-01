Гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі

Волейболіст збірної Польщі встановив новий світовий рекорд за ейсами в одному матчі

Догравальник збірної Польщі Вільфредо Леон став автором нового світового рекорду за кількістю ейсів під час одного матчу.

Про це повідомляє Суспільне.

Збірна Польщі грала проти Сербії матч волейбольної Ліги націй. Між собою зустрічалися чинні чемпіони світу та Європи, а також майбутні суперники України на чоловічому Євро-2021.

Польща здобула перемогу над Сербією у чотирьох сетах - 3:1. А одним із авторів перемоги став саме гравець збірної Польщі - він виконав 13 ейсів у грі із сербами.

Рекорд за кількістю ейсів Леона є абсолютним і стосується не лише волейбольних збірних. До нього рекордсменом за ейсами був француз Ервін Нгапе - 12 (у січні 2018-го, виступаючи за "Модену" у чемпіонаті Італії).

Які рекорди побив Вільфредо Леон?

- "Перевиконав" попереднє досягнення у волейбольній Лізі націй майже вдвічі. У 2019 році японець Юджі Нішіда та австралієць Самуель Вокер подали сім ейсів за гру.

- Завдяки ейсам Леона збірній Польщі також вдалося встановити новий рекорд турніру за їх кількістю у команді. Матч проти Сербії поляки закінчили із результатом у 17 ейсів, попереднє досягнення належало Італії - 14 (проти Бразилії у 2018-му).

- Також Леон побив рекорд турніру за швидкістю подачі у волейбольній Лізі націй - 135.6 км/год.