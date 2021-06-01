Гравець збірної Польщі встановив унікальний рекорд у волейболі

Джерело - suspilne.media.
Догравальник збірної Польщі Вільфредо Леон став автором нового світового рекорду за кількістю ейсів під час одного матчу.
Про це повідомляє Суспільне.
Збірна Польщі грала проти Сербії матч волейбольної Ліги націй. Між собою зустрічалися чинні чемпіони світу та Європи, а також майбутні суперники України на чоловічому Євро-2021.
Польща здобула перемогу над Сербією у чотирьох сетах - 3:1. А одним із авторів перемоги став саме гравець збірної Польщі - він виконав 13 ейсів у грі із сербами.
Рекорд за кількістю ейсів Леона є абсолютним і стосується не лише волейбольних збірних. До нього рекордсменом за ейсами був француз Ервін Нгапе - 12 (у січні 2018-го, виступаючи за "Модену" у чемпіонаті Італії).
Які рекорди побив Вільфредо Леон?