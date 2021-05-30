Українські гімнасти виграли два золота на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Україна здобула дві золоті нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.
17-річні Ілля Ковтун та Анастасія Бачинська виграли у дисциплінах з вправ на коні та колоді відповідно.
За перемогу із Ковтуном у фіналі боровся - італієць Едоардо Де Роса. Проте його українець зміг випередити, виконавши вправу на коні з оцінкою 14.550. Українець виконав вправу зі складністю 6.3, а за саме виконання отримав від суддів оцінку 8.250.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Фінал, Вправи на коні
1. Ілля Ковтун (Україна) - 14.550
2. Едоардо Де Роса (Італія) - 14.450
3. Абдулла Азімов (Узбекистан) - 14.150
Бачинська змогла випередила француженку Марін Боє та британку Ондін Ачампон.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Фінал, Вправи на колоді
1. Анастасія Бачинська (Україна) - 13.250
2. Марін Боє (Франція) - 13.000
3. Ондін Ачампон (Велика Британія) - 12.900
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5. Діана Варінська (Україна) - 12.100