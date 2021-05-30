Українські гімнасти виграли два золота на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула дві золоті нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.

17-річні Ілля Ковтун та Анастасія Бачинська виграли у дисциплінах з вправ на коні та колоді відповідно.

За перемогу із Ковтуном у фіналі боровся - італієць Едоардо Де Роса. Проте його українець зміг випередити, виконавши вправу на коні з оцінкою 14.550. Українець виконав вправу зі складністю 6.3, а за саме виконання отримав від суддів оцінку 8.250.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Фінал, Вправи на коні

1. Ілля Ковтун (Україна) - 14.550

2. Едоардо Де Роса (Італія) - 14.450

3. Абдулла Азімов (Узбекистан) - 14.150

Бачинська змогла випередила француженку Марін Боє та британку Ондін Ачампон.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Фінал, Вправи на колоді

1. Анастасія Бачинська (Україна) - 13.250

2. Марін Боє (Франція) - 13.000

3. Ондін Ачампон (Велика Британія) - 12.900

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5. Діана Варінська (Україна) - 12.100