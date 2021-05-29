Джерело - Kyodo.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зобов'яже спортсменів-учасників Токіо-2020 відмовитися від претензій по організації змагань, пов'язаних з коронавірусом.
Про це повідомляє Kyodo.
У документі йдеться, що всі ризики через потенційну небезпеку здоров'ю спортсмени беруть "під свою відповідальність". Під цим пунктом повинен підписатися кожен учасник Ігор.
Наразі в Японії зберігається непроста обстановка в зв'язку з четвертою хвилею коронавіруса.
Однак МОК налаштований провести Ігри в Токіо навіть в разі, якщо в місті буде діяти режим надзвичайної ситуації.
Раніше збірна України не подолала кваліфікацію до Олімпійських ігор.