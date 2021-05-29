 Учасники Олімпіади візьмуть на себе ризики, пов'язані з коронавірусом | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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МОК зобов'яже учасників Олімпіади-2020 в Токіо взяти на себе всі ризики, пов'язані з коронавірусом

Сьогодні 13:43 110 0
Наразі в Японії зберігається непроста обстановка в зв'язку з четвертою хвилею коронавіруса
МОК зобов'яже учасників Олімпіади-2020 в Токіо взяти на себе всі ризики, пов'язані з коронавірусом
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Kyodo.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зобов'яже спортсменів-учасників Токіо-2020 відмовитися від претензій по організації змагань, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє Kyodo.

У документі йдеться, що всі ризики через потенційну небезпеку здоров'ю спортсмени беруть "під свою відповідальність". Під цим пунктом повинен підписатися кожен учасник Ігор.

Наразі в Японії зберігається непроста обстановка в зв'язку з четвертою хвилею коронавіруса.

Однак МОК налаштований провести Ігри в Токіо навіть в разі, якщо в місті буде діяти режим надзвичайної ситуації.

Раніше збірна України не подолала кваліфікацію до Олімпійських ігор.

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