Наразі в Японії зберігається непроста обстановка в зв'язку з четвертою хвилею коронавіруса

Джерело - Kyodo.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зобов'яже спортсменів-учасників Токіо-2020 відмовитися від претензій по організації змагань, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє Kyodo.

У документі йдеться, що всі ризики через потенційну небезпеку здоров'ю спортсмени беруть "під свою відповідальність". Під цим пунктом повинен підписатися кожен учасник Ігор.

Наразі в Японії зберігається непроста обстановка в зв'язку з четвертою хвилею коронавіруса.

Однак МОК налаштований провести Ігри в Токіо навіть в разі, якщо в місті буде діяти режим надзвичайної ситуації.

Раніше збірна України не подолала кваліфікацію до Олімпійських ігор.