Джерело - Чемпіон.
Збірна України дізналася суперників у груповому раунду чемпіонату Європи з волейболу серед чоловіків.
Про це повідомляє Eurovolley.cev.eu.
Синьо-жовті потрапили в групу A, де також зіграють Польща, Бельгія, Сербія, Греція і Португалія.
Збірна Польщі - переможець двох останніх чемпіонатів світу і півфіналіст Євро-2019. Сербія - діючий чемпіон Європи.
Для виходу з групи Україні потрібно зайняти місце у ТОП-4. Матчі групи A відбудуться в Кракові.
Чемпіонат Європи з волейболу буде 1-19 вересня. Матчі плей-оф відбудуться у містах Гданськ і Острава.
Жеребкування групового раунду Євро-2021
Група A: Польща, Бельгія, Сербія, Україна, Греція, Португалія
Група B: Чехія, Італія, Словенія, Болгарія, Білорусь, Чорногорія
Група C: Фінляндія, Росія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Північна Македонія
Група D: Естонія, Латвія, Франція, Німеччина, Словаччина, Хорватія