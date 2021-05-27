Синьо-жовті зіграють в одній групі з чинними чемпіонами світу та Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України дізналася суперників у груповому раунду чемпіонату Європи з волейболу серед чоловіків.

Про це повідомляє Eurovolley.cev.eu.

Синьо-жовті потрапили в групу A, де також зіграють Польща, Бельгія, Сербія, Греція і Португалія.

Збірна Польщі - переможець двох останніх чемпіонатів світу і півфіналіст Євро-2019. Сербія - діючий чемпіон Європи.

Для виходу з групи Україні потрібно зайняти місце у ТОП-4. Матчі групи A відбудуться в Кракові.

Чемпіонат Європи з волейболу буде 1-19 вересня. Матчі плей-оф відбудуться у містах Гданськ і Острава.

Жеребкування групового раунду Євро-2021

Група A: Польща, Бельгія, Сербія, Україна, Греція, Португалія

Група B: Чехія, Італія, Словенія, Болгарія, Білорусь, Чорногорія

Група C: Фінляндія, Росія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Північна Македонія

Група D: Естонія, Латвія, Франція, Німеччина, Словаччина, Хорватія