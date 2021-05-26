Генеральний партнер Олімпіади Токіо закликав скасовувати Ігри

Генеральний партнер Олімпійських ігор в Токіо газета Asahi Shimbun закликала уряд Японії скасувати змагання.

Видавництво безпосередньо звернулося до прем'єр-міністра країни Есіхеде Сугу.

"Ми не можемо вважати раціональним проведення Олімпійських ігор в місті цього літа.

Недовіра і негативна реакція на безрозсудне національний уряд, уряд Токіо і учасників Олімпійських ігор - не що інше, як ескалація. Ми вимагаємо, щоб прем'єр-міністр Суга спокійно оцінив обставини і прийняв рішення про скасування літнього заходу", - йдеться в повідомленні.