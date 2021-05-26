Генеральний партнер Олімпіади Токіо закликав скасовувати Ігри

Джерело - xsport.ua.
Генеральний партнер Олімпійських ігор в Токіо газета Asahi Shimbun закликала уряд Японії скасувати змагання.
Видавництво безпосередньо звернулося до прем'єр-міністра країни Есіхеде Сугу.
"Ми не можемо вважати раціональним проведення Олімпійських ігор в місті цього літа.
Недовіра і негативна реакція на безрозсудне національний уряд, уряд Токіо і учасників Олімпійських ігор - не що інше, як ескалація. Ми вимагаємо, щоб прем'єр-міністр Суга спокійно оцінив обставини і прийняв рішення про скасування літнього заходу", - йдеться в повідомленні.
Серед головних аргументів газетярі призводять здоров'я людей, пропуск тестових змагань, а також обмеження пересування спортсменів по олімпійському селі.
Ігри в Токіо повинні відбутися з 23 липня по 8 серпня.
Нагадаємо, понад 80% жителів Японії виступають проти Олімпійських ігор в Токіо.