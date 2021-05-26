Україна знялася за кілька днів до старту

Збірна України не змагатиметься у Суперлізі командного чемпіонату Європи, що відбудеться у Польщі з 29 по 30 травня.

Про це повідомляє федерація легкої атлетики України.

На командному чемпіонаті Європи мали виступити 49 українських легкоатлетів. Зокрема, лідери збірної України Марина Бех-Романчук та В'ячеслав Мазур (стрибки у довжину), а також Ірина Геращенко (стрибки у висоту). Однак усі вони на змагання не відправляться.

Причина пропуску командного чемпіонату Європи пов'язана з двома позитивними випадками захворювання на коронавірус. Хворобу виявили у бігуна Станіслава Коваленка та стрибуна Ігоря Гончара.

Хоча обох спортсменів відправили на самоізоляцію, лікарі збірної звернулися до тренерів збірної України щодо відмови від участі на турнірі. Обидва атлети перебували у тісному контакті з іншими під час навчально-тренувального збору, а тому позитивних випадків захворювання могло бути більше.

Після цього федерація легкої атлетики України вирішила відмовитися від участі на турнірі. Там наголосили, що не хотіли ризикувати здоров'ям спортсменів у контексті підготовки до Олімпійських Ігор.

Раніше, Левченко провалила етап Діамантової ліги.