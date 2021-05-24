Україна здобула три медалі на чемпіонаті Європи з плавання

Українці вибороли два золота та срібло

Збірна України з плавання завершила виступи на чемпіонаті Європи у Будапешті.

На Євро-2021 з плавання було розіграно 43 комплекти нагород. За підсумками турніру українські спортсмени тричі піднімалися на подіум.

Результати збірної України:

Срібло: Андрій Говоров (50 метрів, батерфляй)

Восьме місце: Сергій Фролов (800 метрів, вільний стиль), Дар'я Зевіна (200 метрів, спина)

У медальному заліку Україна з цим результатом посіла шосте місце.

Медальний залік Євро-2021 з плавання:

1. Велика Британія - 11 "золото" + 9 "срібло" +6 "бронза"

2. Росія - 9+5+8

3. Італія - 5+9+13

4. Угорщина - 5+3+4

5. Нідерланди - 4+5+1

6. Україна - 2+1+0