 Україна здобула три медалі на чемпіонаті Європи з плавання | Плавання | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:02 569
Маліновський – найкращий асистент Серії А
Сьогодні 10:44 474
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Костюк втратила одну позицію
Сьогодні 10:13 108720
Шевченко задоволений грою з Бахрейном
Сьогодні 08:42 743
Гаттузо покинув Наполі
Сьогодні 08:11 751
Лілль переміг Анже та став чемпіоном Франції
Вчора 23:55 611
Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів
Вчора 23:43 811
Україна - Бахрейн: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:00 1789
Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Як це було
Вчора 22:55 7709
Збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном
Вчора 22:54 1673
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря
Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря Valeriy Ruchka
22.05.2021 14:45 2639
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:19 955 2
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:04 1821
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
21.05.2021 15:07 4937
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 647
Прямі трансляції
Навколо спорту

Україна здобула три медалі на чемпіонаті Європи з плавання

Сьогодні 13:24 464 0
Українці вибороли два золота та срібло
Україна здобула три медалі на чемпіонаті Європи з плавання
#Україна, #Романчук

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з плавання завершила виступи на чемпіонаті Європи у Будапешті.

На Євро-2021 з плавання було розіграно 43 комплекти нагород. За підсумками турніру українські спортсмени тричі піднімалися на подіум.

Результати збірної України:

Золото: Михайло Романчук (800 та 1500 метрів, вільний стиль)
Срібло: Андрій Говоров (50 метрів, батерфляй)
Восьме місце: Сергій Фролов (800 метрів, вільний стиль), Дар'я Зевіна (200 метрів, спина)

У медальному заліку Україна з цим результатом посіла шосте місце.

Медальний залік Євро-2021 з плавання:

1. Велика Британія - 11 "золото" + 9 "срібло" +6 "бронза"
2. Росія - 9+5+8
3. Італія - 5+9+13
4. Угорщина - 5+3+4
5. Нідерланди - 4+5+1
6. Україна - 2+1+0
Коментарі ()