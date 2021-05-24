Україна здобула три медалі на чемпіонаті Європи з плавання

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з плавання завершила виступи на чемпіонаті Європи у Будапешті.
На Євро-2021 з плавання було розіграно 43 комплекти нагород. За підсумками турніру українські спортсмени тричі піднімалися на подіум.
Результати збірної України:
Золото: Михайло Романчук (800 та 1500 метрів, вільний стиль)
Срібло: Андрій Говоров (50 метрів, батерфляй)
Восьме місце: Сергій Фролов (800 метрів, вільний стиль), Дар'я Зевіна (200 метрів, спина)
У медальному заліку Україна з цим результатом посіла шосте місце.
Медальний залік Євро-2021 з плавання:
1. Велика Британія - 11 "золото" + 9 "срібло" +6 "бронза"
2. Росія - 9+5+8
3. Італія - 5+9+13
4. Угорщина - 5+3+4
5. Нідерланди - 4+5+1
6. Україна - 2+1+0