Романчук виграв чемпіонат Європи на дистанції 800 м вільним стилем

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук завоював золото на чемпіонаті Європи у Будапешті на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Українець показав результат 7:42,61. Для Романчука це 4-е золото на чемпіонатах Європи в кар'єрі.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук завоював золото на чемпіонаті Європи у Будапешті на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Українець показав результат 7:42,61. Для Романчука це 4-е золото на чемпіонатах Європи в кар'єрі.