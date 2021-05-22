Романчук виграв чемпіонат Європи на дистанції 800 м вільним стилем

Українець показав результат 7.42,61

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук завоював золото на чемпіонаті Європи у Будапешті на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Українець показав результат 7:42,61. Для Романчука це 4-е золото на чемпіонатах Європи в кар'єрі.

Раніше Говоров здобув срібло чемпіонату Європи.