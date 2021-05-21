 Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині | Легка атлетика | Champion.com.ua
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
Сьогодні 10:54 1639
Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині
Сьогодні 22:11 235
Говоров здобув срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 20:25 282
Гельзін отримав тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 16:34 760
Маліновський названий найціннішим гравцем місяця в Серії А
Сьогодні 14:05 692 1
Гранада зацікавилася голкіпером збірної України
Сьогодні 11:54 1300
Ф'юрі і Вайлдер погодили контракт на бій
Сьогодні 08:39 3534
Вашингтон Леня знищив Індіану та вийшов до плей-оф НБА
Сьогодні 08:23 532
Сьогодні стартує чемпіонат світу з хокею - розклад матчів
Сьогодні 06:14 3880
WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика
Вчора 20:29 1582
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:07 2466
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
Вчора 18:40 525
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
Вчора 12:41 4059
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Вчора 12:39 11690
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
Вчора 11:39 386
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО Valeriy Ruchka
19.05.2021 12:04 1004
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами Valeriy Ruchka
19.05.2021 11:07 2183
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:43 1387
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1282
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3280
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 18878
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 577
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1291
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися Андрій Твердохліб
18.05.2021 10:07 1613
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото Андрій Твердохліб
18.05.2021 07:51 1908
Прямі трансляції
Навколо спорту

Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині

Сьогодні 22:11 235 0
Перші літні старти для українок
Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині
#Геращенко, #Магучіх

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Дессау відбувся міжнародний турнір Anhalt-2021.

Актуально: Магучіх оцінила боротьбу з Левченко та Геращенко

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко посіла перше місце, Ярослава Магучіх стала другою. Українки показали однаковий результат - 1,92 м, але Ірина стала першою з-за меншої кількості спроб.

Anhalt-2021 - Internationales Leichtathletik Meeting
Стрибки у висоту (жінки)
21 травня
1. Ірина Геращенко (Україна) - 1.92 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.92 м
3. Саломея Ланг (Швейцарія) - 1.87 м

У неділю, 23 травня, перший етап Діамантової ліги. Там змагатимуться дві українки - Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Коментарі ()