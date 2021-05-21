Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Дессау відбувся міжнародний турнір Anhalt-2021.
Актуально: Магучіх оцінила боротьбу з Левченко та Геращенко
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко посіла перше місце, Ярослава Магучіх стала другою. Українки показали однаковий результат - 1,92 м, але Ірина стала першою з-за меншої кількості спроб.
Anhalt-2021 - Internationales Leichtathletik Meeting
Стрибки у висоту (жінки)
21 травня
1. Ірина Геращенко (Україна) - 1.92 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.92 м
3. Саломея Ланг (Швейцарія) - 1.87 м
У неділю, 23 травня, перший етап Діамантової ліги. Там змагатимуться дві українки - Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.