Японія планує вдвічі скоротити кількість офіційних гостей на Олімпіад

Джерело - ukrinform.ua.
Влада Японії ініціює скорочення вдвічі кількості закордонних офіційних осіб, які приїдуть на літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у Токіо.
Про це повідомляє NHK.
За інформацією урядових джерел, спочатку очікувалося, що до Японії приїдуть понад 200 000 спортсменів і членів закордонних делегацій.
Однак зараз йде підготовка до того, щоб скоротити цю цифру приблизно до 94 000. Це робиться в рамках протиінфекційних заходів.
Президент Токійського оргкомітету Хасімото Сейко минулого тижня висловила свій намір скоротити кількість офіційних осіб.
Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади.