Японія планує вдвічі скоротити кількість офіційних гостей на Олімпіад

У Японії можуть скоротити кількість офіційних осіб

Влада Японії ініціює скорочення вдвічі кількості закордонних офіційних осіб, які приїдуть на літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у Токіо.

Про це повідомляє NHK.

За інформацією урядових джерел, спочатку очікувалося, що до Японії приїдуть понад 200 000 спортсменів і членів закордонних делегацій.

Однак зараз йде підготовка до того, щоб скоротити цю цифру приблизно до 94 000. Це робиться в рамках протиінфекційних заходів.

Президент Токійського оргкомітету Хасімото Сейко минулого тижня висловила свій намір скоротити кількість офіційних осіб.

Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати учасників Олімпіади.