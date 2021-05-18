Норріс: У майбутньому я можу стати чемпіоном Формули-1

Британський пілот впевнений у своїх силах

Пілот Макларен Ландо Норріс готовий кинути виклик лідерам чемпіонату - Льюїсу Гамільтону та Максу Ферстаппену.

Про це він заявив порталу GP Fans.

"Я хочу сказати "так", але це не означає, що я кращий за будь-якого іншого гонщика на решітці, я цього не кажу. Просто є відчуття, що з урахуванням рівня, який я показую в цьому сезоні, я здатний вигравати гонки і, можливо, одного разу перемогти в чемпіонаті", - заявив пілот.

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"Напевно, мій пілотаж неідеальний, проте я відчуваю, що багато речей роблю правильно, і зможу відповідати на це питання впевненіше, якщо трохи додам. Я б сказав, що можу битися з Льюїсом Хемілтоном і Максом Ферстаппеном - не кажу, що зі 100-відсотковою ймовірністю виграю у них, але здатний кинути їм виклик", - сказав Норріс.

Нагадаємо, під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину.