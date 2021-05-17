 Це їх приватна справа: Гутцайт про спілкування українських спортсменів російською | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
Кілман отримав українське громадянство
Сьогодні 19:52 2155
Шахтар готує трансфер лідера Сассуоло
Сьогодні 20:29 2093
Шевченко оцінив готовність гравців збірної України
Сьогодні 19:12 2038
Луческу допоможе збірній України на Євро-2020
Сьогодні 18:44 2006
Голкіпер збірної Німеччини пропустить Євро-2020
Сьогодні 17:13 2094
Ігор Лисов: Середа отримав грант
Сьогодні 14:59 1537 1
Ребров може очолити АЕК
Сьогодні 14:39 1184
Визначилися пари плей-оф НБА
Сьогодні 12:28 445
Надаль переміг Джоковича і виграв турнір у Римі
Сьогодні 11:24 678
Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів
Сьогодні 10:37 494
Блоги
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:43 486
Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди
Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 700
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:35 9155
Шовковський знову у воротах. Легендарний голкіпер взяв участь у тренуванні збірної
Шовковський знову у воротах. Легендарний голкіпер взяв участь у тренуванні збірної Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:41 1628
Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем
Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:50 955
Відео дня. Голкіпер Ліверпуля на останніх секундах приніс перемогу своїй команді в матчі АПЛ
Відео дня. Голкіпер Ліверпуля на останніх секундах приніс перемогу своїй команді в матчі АПЛ Valeriy Ruchka
Вчора 21:49 1854
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі
Івуарійська футболістка жорстоко стала на ногу українській гравчині, яка лежала на полі Valeriy Ruchka
Вчора 19:14 1359 2
Боєць впав у нокаут тільки через кілька секунд після удару
Боєць впав у нокаут тільки через кілька секунд після удару Valeriy Ruchka
Вчора 17:28 1649
Безус забив розкішний гол після передачі Яремчука
Безус забив розкішний гол після передачі Яремчука Valeriy Ruchka
Вчора 15:21 1683
Фанати влаштували жорстку бійку під час турніру UFC 262
Фанати влаштували жорстку бійку під час турніру UFC 262 Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 480
На це довго чекали. Зеленський привітав Динамо з вдалим сезоном
На це довго чекали. Зеленський привітав Динамо з вдалим сезоном Valeriy Ruchka
Вчора 12:21 801 1
19 років тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського
19 років тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського Андрій Твердохліб
15.05.2021 21:49 529
Маліновський забиває у ворота Дженоа
Маліновський забиває у ворота Дженоа Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:36 2245
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
15.05.2021 16:28 6230
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:25 5278 1
Маліновський продовжує феєрити в Серії А - українець робить черговий асист
Маліновський продовжує феєрити в Серії А - українець робить черговий асист Андрій Твердохліб
15.05.2021 16:21 1114
Гравець Голден Стейт розплакався в прямому ефірі після дзвінка мами
Гравець Голден Стейт розплакався в прямому ефірі після дзвінка мами Андрій Твердохліб
15.05.2021 15:06 435
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві Андрій Твердохліб
15.05.2021 14:47 775
Перший європейський кубок в історії Динамо. 46-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 46-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2021 17:19 4479
Як Динамо святкувало перемогу в Кубку України
Як Динамо святкувало перемогу в Кубку України Valeriy Ruchka
14.05.2021 16:45 1060
Прямі трансляції
Навколо спорту

Це їх приватна справа: Гутцайт про спілкування українських спортсменів російською

Сьогодні 22:56 369 0
Вадим Гутцайт прокоментував знання державної мови
Це їх приватна справа: Гутцайт про спілкування українських спортсменів російською
#Гутцайт

Джерело - suspilne.media.

Міністр молоді та спорту України Вадиму Гутцайт відреагував на знання спортсменами української мови.

Про це розповів сам міністр.

"Чи збирається міністерство щось робити задля того, аби спортсмени та члени тренерських штабів, що представляють державу Україну на міжнародній арені, послуговувалися державною мовою під час офіційних заходів та спілкувань із пресою?Це їх приватна справа. Я вважаю, що якщо українець відчуває це у серці, то він має знати українську мову. Але якщо він спілкується вільно російською - я вважаю, що це його особиста справа", - розповів Гутцайт.

Коментарі ()