Це їх приватна справа: Гутцайт про спілкування українських спортсменів російською

Міністр молоді та спорту України Вадиму Гутцайт відреагував на знання спортсменами української мови.

Про це розповів сам міністр.

"Чи збирається міністерство щось робити задля того, аби спортсмени та члени тренерських штабів, що представляють державу Україну на міжнародній арені, послуговувалися державною мовою під час офіційних заходів та спілкувань із пресою?Це їх приватна справа. Я вважаю, що якщо українець відчуває це у серці, то він має знати українську мову. Але якщо він спілкується вільно російською - я вважаю, що це його особиста справа", - розповів Гутцайт.