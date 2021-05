Фергюсон програв Даріушу на UFC 262

У Х'юстоні на турнірі UFC 262 колишній тимчасовий чемпіон ліги в легкій вазі Тоні Фергюсон поступився Бенеілу Даріушу.

Сутичка пройшла при тотальному домінуванні Даріуша. Американець в кожному раунді перекладав Фергюсона в партер і впевнено контролював ситуацію. У другому раунді Фергюсон виніс спробу жорсткого больового прийому від Даріуша.

У підсумку всі судді віддали перемогу Даріушу - 30:27, 30:27, 30:27.

Фергюсон продовжив серію поразок до трьох боїв. Торік він програв Джастіну Гейджі і Чарльзу Олівейрі. Всього на рахунку 37-річного бійця 25 перемог і шість поразок в ММА.

30-27‼️@BeneilDariush just DOMINATED Ferguson over three rounds! #UFC262 pic.twitter.com/wiYKtiEvfe