Ігор Лисов: Середа отримав грант

Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов розповів, як збірна готується до Олімпіади в Токіо.

В понеділок у Будапешті стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту. Україна є однією з провідних команд континенту в останні роки і своїм виступом в Угорщині це вкотре довела.

Про зміну поколінь в команді, нових лідерів, закритість китайської збірної та плани на підготовку до Олімпійських Ігор Чемпіону ексклюзивно розповів президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов

- Пане Ігоре, як наші спортсмени "пережили" рік без змагань через карантин? Що робила федерація, щоб пом’якшити таку ситуацію?

- Стрибки у воду - це складно-координаційний вид спорту, який включає у себе гімнастичну, загально-фізичну, легкоатлетичну, хореографічну підготовку, а також плавання і вже безпосередньо самі стрибки. Не мати можливості тренуватися більше місяця – це катастрофа для спортсмена, яка може призвести до серйозних травм.

Важко було всім. Тренерський штаб збірної одразу переписав плани підготовки, тренування проводили онлайн, ми зі свого боку надавали моральну та психологічну підтримку як спортсменам, так і тренерам.

Спортсмени - це люди, для яких змагання – це постійне випробування свого психологічного стану, фізичного, морально-вольового. Щоразу вони перемагають і себе, і суперника.

Ті заходи, які були внесені до єдиного календарного плану, дали змогу нам продовжити підготовку з дотриманням усіх карантинних вимог.

- У всьому потрібно шукати позитив. Можна сказати, що перенесення Олімпіади пішло нам в плюс? Адже ветерани отримали можливість підлікуватися, а молоді спортсмени попрацювати над ускладненням програм?

- Навряд чи. Не можу сказати, що перенесення Олімпійський ігор позитивно вплинуло на спортсменів. Скоріше таке рішення має негативний вплив. Головна тренерка нашої збірної Тамара Токмачова і особисті тренери спортсменів планували підготовку на повний олімпійський цикл – 4 роки, але через всім відомі причини підготовка повністю була зірвана. Потрібно було її радикально переглядати, змінювати навантаження.

Окрім переносу Олімпіади, були перенесені й інші важливі міжнародні змагання, ліцензійні старти. Від такої невизначеності втомилися і тренери, і спортсмени.

Для вікових спортсменів це не дуже добре. Багато з них після Ігор планували завершити свою спортивну кар’єру. З перенесенням Ігр потрібно було знаходити силу, мотивацію, щоб залишитися ще на один додатковий рік. Для молодих спортсменів цей процес трохи простіше відбувався. Хоча теж є свої проблеми та нюанси, але на них це не так відображається як на вікових спортсменах.

- Олексій Середа став відкриттям останніх років в українському спорті в цілому. Наскільки йому вдається зараз впоратися з ростом організму без шкоди для чистоти виконання стрибків?

- Світ відкрив Олексія Середу під час чемпіонату світу у 2019 році, де 13-річний українець в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки посів 4 місце. Серед фіналістів на той час у нього була не така складна програма, як у лідерів, але виконав він її блискуче. Свій особливий талант Олексій підтвердив вже на домашньому чемпіонаті Європи, де піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу і тим самим став наймолодшим чемпіоном Європи за всю історію стрибків у воду.

За час карантину Олексій виріс на 10 см і набрав ваги 10 кг, і процес активного росту у нього продовжується. Звідти і різні проблеми зі здоров’ям. Тренерський штаб слідкує за тим, щоб і не нашкодити йому, й звісно повернути форму, але у новому тілі. До Ігор у Токіо він готує нову програму, з максимальним коефіцієнтом складності.

- Наскільки ви відкриті до спортсменів збірної? Чи можуть умовні Лискун або Колодій вам зателефонувати з проханням про допомогу, наприклад, в життєвих питаннях?

- Так, звичайно можуть і телефонують. Допомагаю і з вирішенням житлового питання і навчання. Зокрема Олексій Середа отримав грант на навчання у приватній школі "Liko-School".

- Чи є додаткове фінансове стимулювання нашої команди з боку спонсорів?

- Наш генеральний спонсор "Ліко-Холдінг" постійно допомагає і фінансово заохочує спортсменів за їх результатами виступів на міжнародних змаганнях і за підсумками року.

Також, ми традиційно проводимо міжнародні турніри "LIKO-CUP" зі стрибків у воду, відкриті Кубки України, де за перемогу завжди є призові. Підтримуємо прагнення наших спортсменів і у здобутті якісної освіти грантами на навчання.

- Наскільки ви задоволені в цілому безболісною зміною поколінь у збірній? Адже зазвичай в інших командах це складний процес, а у нас на зміну Прокопчук і Кваші швидко прийшли нові лідери.

- Коли створені всі належні умови для тренування, є традиції, професійний тренерський колектив, програма розвитку виду тощо, все відбувається планомірно і поступово.

Так, наша країна не може похвалитися такою кількістю дітей, які хотіли б займатися стрибками у воду, як наприклад у Китаї, але менше з тим, після відкриття спорткомплексу "Ліко", ми одразу відкрили і свою школу, де діти з 5 років можуть почати займатися стрибками у воду. І вже зараз, перше покоління цих діточок входить до основи юнацької збірної команди України, виборює медалі дорослого чемпіонату України і гідно представляє школу і всю Україну на престижних турнірах.

- Скільки років потрібно, щоб боротися на рівних з китайськими спортсменами? Що Ви, як президент робите для підвищення рівня спортсменів? Розглядали можливість поїздки в Китай на збори?

Ми боролися, боремося і будемо боротися не лише з китайськими спортсменами, а й з усіма іншими топовими країнами, які є у нас у стрибках. Для прикладу, наша спортсменка Олена Жупіна свого часу двічі ставала володаркою золотих нагород на чемпіонатах світу, обігруючи китайських представниць і в індивідуальних стрибках (10м, вишка) і в синхронних з вишки у парі зі Світланою Сербіною. В юніорах Марина Волощенко була чотириразовою чемпіонкою світу, де також змагалася з представницями Піднебесної.

Звичайно у Китаї набагато більша вибірка дітей займається і більш жорстка селекція. Також у них працює державна програма на розвиток спорту і не лише на стрибки у воду. Звісно, що коли є така колосальна підтримка з боку держави, є і результат.

Ми програємо в селекції. Якщо у нас скасовуються або спрощуються уроки фізкультури, то про що може йти мова?! Все починається з самого раннього дитинства, з елементарної зарядки у дитячому садочку, школі.

Для підвищення рівня спортсменів перше, що ми робимо, це залучаємо міжнародні змагання у нашу країну. В Київ зокрема. Це і є підняття рівня і для спортсменів, і для дітей, які тільки починають займатися стрибками у воду.

Що стосується поїздки до Китаю, наша команда двічі там була на зборах, але китайці не дуже охоче приймають своїх суперників і тих спортсменів, які можуть скласти їм конкуренцію. Вони не хочуть передавати свою методику, свої напрацьовані знання. Звичайно хотілося б їздити якомога частіше, але китайська збірна не дуже на це йде.

- Які найближчі плани збірної України, де планується підготовка до Олімпіади? Можливо для адаптації та акліматизації буде виїзд ближче до Токіо?

- Після чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті команда повертається у Київ, де вже безпосередньо на своїй олімпійській базі готуватиметься до Олімпійських ігор в Токіо.

Звичайно ми плануємо провести адаптаційний збір, наразі проглядаємо усі можливі варіанти, адже через пандемію коронавірусу багато країн ще не відкрилися. Та й за новими правилами Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Ігор, до Токіо не можна приїздити раніше, ніж за 5 днів до старту. Тому щодо збору поки питання відкрите.

А вже після Олімпійських ігор, наприкінці цього року, Київ знову змусить говорити про себе всю міжнародному спільноту, адже ми готуємося стати господарями Юнацького чемпіонату світу зі стрибків у воду.

Святослав Рябенко, Чемпіон