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Україна завоювала срібні нагороди на чемпіонаті Європи в артистичному плаванні

Сьогодні 19:24 440 0
Представниці України стали другими в командних змаганнях
Україна завоювала срібні нагороди на чемпіонаті Європи в артистичному плаванні
#Федіна, #Савчук

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала третю медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водними видами спорту в Будапешті. 

Українська команда стала другою в технічній програмі.

У складі команди були Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексєєва, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно. 

Українки виступали під композицію з балету Лебедине озеро.

Золото дісталося збірній Росії. Третє місце зайняла Іспанія.

Раніше 19-річна Марта Федіна завоювала золото і срібло в технічній і довільній сольною програмою. 

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