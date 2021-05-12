Україна завоювала срібні нагороди на чемпіонаті Європи в артистичному плаванні

Представниці України стали другими в командних змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала третю медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водними видами спорту в Будапешті.

Українська команда стала другою в технічній програмі.

У складі команди були Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексєєва, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Українки виступали під композицію з балету Лебедине озеро.

Золото дісталося збірній Росії. Третє місце зайняла Іспанія.

Раніше 19-річна Марта Федіна завоювала золото і срібло в технічній і довільній сольною програмою.