Україна встановила антирекорд за кількістю здобутих олімпійських ліцензій у боротьбі

Джерело - suspilne.media.
На Олімпіаді у Токіо Україну представлятимуть лише 10 борців.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Кваліфікаційний період з боротьби на Олімпійські ігри-2020 завершено. Останній ліцензійний турнір відбувся у болгарській Софії, де були розіграні заключні 36 перепусток в Токіо.
Україна на цьому турнірі здобула ще три ліцензії - збільшила кількість з семи до десяти. Відповідно, на Олімпіаді українські борці виступатимуть в десяти з вісімнадцяти можливих вагових категорій.
Це восьмий результат у світі - лише сім країн здобули більше ліцензій.
Рівно половину місць завоювали жінки - п'ять ліцензій з шести можливих. Три - у греко-римській боротьбі, у вільній - лише дві.