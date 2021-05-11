Україна встановила антирекорд за кількістю здобутих олімпійських ліцензій у боротьбі

Кваліфікаційний період з боротьби завершено

На Олімпіаді у Токіо Україну представлятимуть лише 10 борців.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Кваліфікаційний період з боротьби на Олімпійські ігри-2020 завершено. Останній ліцензійний турнір відбувся у болгарській Софії, де були розіграні заключні 36 перепусток в Токіо.

Україна на цьому турнірі здобула ще три ліцензії - збільшила кількість з семи до десяти. Відповідно, на Олімпіаді українські борці виступатимуть в десяти з вісімнадцяти можливих вагових категорій.

Це восьмий результат у світі - лише сім країн здобули більше ліцензій.

Рівно половину місць завоювали жінки - п'ять ліцензій з шести можливих. Три - у греко-римській боротьбі, у вільній - лише дві.