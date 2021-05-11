 Україна встановила антирекорд за кількістю здобутих олімпійських ліцензій у боротьбі | Боротьба | Champion.com.ua
Бій Берінчика з Лобовим несподівано перенесли
Сьогодні 16:24 599
Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа
Сьогодні 17:53 84
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 17:37 17392
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 16:59 1251 1
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 14:04 1664
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 11:09 17983 1
Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря
Сьогодні 08:26 2810
Букмекери визначили фаворита матчу Динамо - Зоря
Сьогодні 08:13 880
Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини
Вчора 22:50 695
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Вчора 22:44 1398
Блоги
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:40 2301 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 811
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 649
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 931
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину Valeriy Ruchka
Вчора 17:59 792
Прямі трансляції
Навколо спорту

Україна встановила антирекорд за кількістю здобутих олімпійських ліцензій у боротьбі

Сьогодні 16:39 500 0
Кваліфікаційний період з боротьби завершено
Україна встановила антирекорд за кількістю здобутих олімпійських ліцензій у боротьбі
#Беленюк

Джерело - suspilne.media.

На Олімпіаді у Токіо Україну представлятимуть лише 10 борців.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Кваліфікаційний період з боротьби на Олімпійські ігри-2020 завершено. Останній ліцензійний турнір відбувся у болгарській Софії, де були розіграні заключні 36 перепусток в Токіо.

Україна на цьому турнірі здобула ще три ліцензії - збільшила кількість з семи до десяти. Відповідно, на Олімпіаді українські борці виступатимуть в десяти з вісімнадцяти можливих вагових категорій.

Це восьмий результат у світі - лише сім країн здобули більше ліцензій.

Рівно половину місць завоювали жінки - п'ять ліцензій з шести можливих. Три - у греко-римській боротьбі, у вільній - лише дві.

Коментарі ()