 Збірну України не допустили до виступу на Кубку Європи | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Збірну України не допустили до виступу на Кубку Європи

Сьогодні 11:11 383 0
Збірна України не змогла виступити через коронавірус
Збірну України не допустили до виступу на Кубку Європи
#Україна

Джерело - suspilne.mediа.

Збірна України у дисциплінах метання (молота, диска, списа) та штовхання (ядра) відправилася на Кубок Європи у складі 17 атлетів (дев'ять дорослих та вісім юніорів), однак на самих змаганнях ніхто з українців не виступив.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики.

Команда у повному складі прилетіла в Спліт, але там один з членів делегації - тренер Олександр Іваненко здав позитивний тест на коронавірус. Він здав повторний тест - і знову позитивний результат.

Оскільки команда летіла разом, усіх спортсменів та тренерів визнали близькими контактами та зняли зі змагань.

Пробувши дві доби в ізоляції, збірна України у повному складі (без Іваненка) отримала дозвіл на повернення додому. Щодо інфікованого тренера, то він залишиться на ізоляції в Хорватії до суботи, 15 травня.

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