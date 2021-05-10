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Мак-Грегор: Цього року планую побитися не менше двох разів

Сьогодні 20:57 147 0
Ірландський боєць проведе бій з Дастіном Пуар'є
Мак-Грегор: Цього року планую побитися не менше двох разів
#Мак-Грегор, #UFC

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе відразу два бої у 2021 році.

Про це він заявив у Twitter.

На питання, скільки ще поєдинків у цьому році планує провести Конор, ірландець відповів: "Не менше двох".

10 липня Мак-Грегор проведе третій бій проти Дастіна Пуар'є. Турнір відбудеться в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора.

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