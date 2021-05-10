Мак-Грегор: Цього року планую побитися не менше двох разів

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе відразу два бої у 2021 році.
Про це він заявив у Twitter.
На питання, скільки ще поєдинків у цьому році планує провести Конор, ірландець відповів: "Не менше двох".
2 at least. https://t.co/oJBzECQRT4— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 10, 2021
10 липня Мак-Грегор проведе третій бій проти Дастіна Пуар'є. Турнір відбудеться в Лас-Вегасі.
Нагадаємо, британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора.