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Український гонщик Пеклін виступить у серії International GT Open

Сьогодні 19:28 696 0
У гоночній серії представлені автомобілі зі специфікацією FIA GT3
Український гонщик Пеклін виступить у серії International GT Open
#Пелкін

Джерело - Чемпіон.

Український гонщик Іван Пеклін приєднається до гоночної серії International GT Open.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Я дуже радий повідомити, що цього року я буду брати участь в International GT Open з командою Лазарус. Мені дуже приємно ділити Bentley Continental GT3 з Джорданом Пеппером. Упевнений, що ми зможемо показати хороші виступи та високі результати на трасі. Поїхали", - написав Пеклін

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Ivan Peklin (@ivan.peklin)

Раніше український пілот Пеклін здобув історичну перемогу у Формулі-4.

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