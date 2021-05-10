Український гонщик Пеклін виступить у серії International GT Open

Український гонщик Іван Пеклін приєднається до гоночної серії International GT Open.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Я дуже радий повідомити, що цього року я буду брати участь в International GT Open з командою Лазарус. Мені дуже приємно ділити Bentley Continental GT3 з Джорданом Пеппером. Упевнений, що ми зможемо показати хороші виступи та високі результати на трасі. Поїхали", - написав Пеклін