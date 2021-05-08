Збірна України поступилась Швеції у відборі на Євро-2021

Українки втратили шанс відірватися від суперниць по групі

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу не зуміла добути другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2021.

Українки у трьох сетах програли Швеції.

У першому сеті українські волейболістки вели 20:16, але не довели партію до перемоги. Швеція відігралася і вирвала перемогу 27:25. Дві наступні партії також залишилися за шведською командою - 25:19 і 25:18.

Відбір до чемпіонату Європи-2021

Жінки

Група В

8 травня, 2 тур

Швеція - Україна 3:0 (27:25, 25:19, 25:18)

Раніше, збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи.