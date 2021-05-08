 Збірна України поступилась Швеції у відборі на Євро-2021 | Волейбол | Champion.com.ua
Три італійські клуби цікавляться нападником Динамо
Вчора 16:25 5514
Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію
Сьогодні 23:53 63
Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: онлайн трансляція
Сьогодні 22:37 3448
Метал достроково вийшов у Першу лігу
Сьогодні 20:41 1578 1
Фінал Кубка України відбудеться з обмеженою кількістю глядачів
Сьогодні 20:13 1440
Баварія стала чемпіоном Німеччини
Сьогодні 19:36 1255
Яремчук: Можливо залишусь у Генті
Сьогодні 18:11 1612
Стаховський виграв парний фінал на турнірі у Празі
Сьогодні 17:43 1246
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 16:56 3737 1
ПСЖ продовжив контракт з Неймаром
Сьогодні 16:12 498
Блоги
Українські спортивні журналісти отримали почесні нагороди
Українські спортивні журналісти отримали почесні нагороди Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:56 246
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:34 265
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:56 3736 1
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 573 2
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 5952
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
06.05.2021 10:05 17122
Гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів
Гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
06.05.2021 00:09 1123
Вернер відкриває рахунок в матчі проти Реала
Вернер відкриває рахунок в матчі проти Реала Valeriy Ruchka
05.05.2021 22:49 742
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
05.05.2021 18:33 5709 1
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
05.05.2021 15:33 8124
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України поступилась Швеції у відборі на Євро-2021

Сьогодні 22:12 540 0
Українки втратили шанс відірватися від суперниць по групі
Збірна України поступилась Швеції у відборі на Євро-2021
#Україна, #Швеція

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу не зуміла добути другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2021.

Українки у трьох сетах програли Швеції.

У першому сеті українські волейболістки вели 20:16, але не довели партію до перемоги. Швеція відігралася і вирвала перемогу 27:25. Дві наступні партії також залишилися за шведською командою - 25:19 і 25:18.

Відбір до чемпіонату Європи-2021
Жінки
Група В
8 травня, 2 тур

Швеція - Україна 3:0 (27:25, 25:19, 25:18)

Раніше, збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи.

Коментарі ()