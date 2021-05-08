 Лобов: Дам Берінчику щигля, на цтому все й завершиться | Інше | Champion.com.ua
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Лобов: Дам Берінчику щигля, на тому все й завершиться

Сьогодні 13:05 527 0
Лобов: Дам Берінчику щигля, на тому все й завершиться

Джерело - Чемпіон.

Ірландський боєць Артем Лобов не баче для себе проблем у майбутньому поєдинку з Денісом Берінчиким у бою навкулачки, який заплановано на 19 червня.

Про це зізнався сам Лобов в інтерв'ю Отдушивдушу.

"Я безперечно переможу Берінчика. Бої навкулачки - це моя тема. Тут я - кращий. Для Дениса підходить бокс, але якщо переглянути його бої, він - не нокаутер. Навіть в останньому поєдинку Берінчика, де він нібіто переміг нокаутом, ніякого нокауту не було. Так, він - технічний, багато рухається, хороша робота ніг, але в нього немає жодного розуміння як працювати в клінчі. До того ж, він - занадто маленький для мене. Його удари стануть для мене мене як комарині укуси - ніби я граюся зі своїм сином. Коли я дам Берінчику щигля, на цьому все і завершиться", - сказав Лобов.

Нагадаємо, Берінчик та Лобов провели першу битву поглядів, а букмекери віддають перевагу українцеві.

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